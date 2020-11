Covid: Locatelli (Cts), non si sta preparando un lockdown generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, intervenendo a Otto e mezzo su La7, ha chiarito che “non si sta preparando un lockdown generale, tutti lavorano perché ciò non avvenga, in primis il governo, perché è chiarissima la percezione che il lockdown avrebbe conseguenze sociali ed economiche non indifferenti. Ma ovviamente - ha aggiunto - saranno i numeri a poterci dire cosa succederà tra dieci, quindici giorni”. (Rin)