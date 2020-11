Usa: sono più i leader stranieri che hanno riconosciuto Biden che i senatori repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque leader mondiali hanno chiamato per congratularsi con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden: uno in più rispetto al numero di senatori del Partito repubblicano che lo hanno fatto. Lo riporta il sito "Axios" Il rifiuto da parte dei principali repubblicani di accettare la vittoria di Biden e di permettere l'esaurimento delle opzioni legali potrebbe significare settimane di dramma e servire come distrazione dal lavoro necessario per assicurare un passaggio di potere senza intoppi. A oggi solo quattro senatori repubblicani, Lisa Murkowski (Alaska), Mitt Romney (Utah), Susan Collins (Maine) e Ben Sasse (Nebraska) - si sono congratulati con Biden per la vittoria prevista. Molti leader mondiali, nel frattempo, si stanno muovendo e si preparano a lavorare con il presidente eletto. (segue) (Nys)