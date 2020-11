Sanità: Rampelli (Fd'I), Sant'Andrea allo stremo come tutti gli ospedale del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia ha visitato oggi l'ospedale Sant'Andrea di Roma "per verificare - si legge in una nota - lo stato dell'assistenza ai malati ordinari e Covid. Purtroppo anche oggi 14 ambulanze erano parcheggiate davanti al Pronto soccorso, utilizzate come posti letto suppletivi per malati con difficoltà respiratorie. Una continua insostenibile processione la cui responsabilità ricade interamente su Zingaretti, incapace di provvedere per tempo al potenziamento della rete ospedaliera. Ogni ospedale laziale ha malati Covid, pur non avendo spesso la logistica giusta per separare i percorsi, rischiando così d'infettare tutto e tutti, a iniziare dal personale sanitario. E i pazienti con altre patologie non possono essere trattati con la tempestività che si deve in una nazione civile, costretti ai rinvii e alla precarietà. Quando proposi di realizzare 1000 posti letto solo Covid nell'ex Fiera di Roma non vollero darci retta e ora siamo al collasso. Grazie di cuore - conclude Rampelli - a tutti i medici, agli infermieri, al personale ausiliario, a tecnici e amministrativi per il sacrificio immane che stanno sostenendo a causa dell'imperizia di chi ci governa".(Com)