Ue: economista Fitoussi, crisi vengono affrontate senza trovare una risposta comune

- Ogni volta che in Europa c'è una crisi, viene affrontata in maniera sbagliata, senza mai trovare una risposta comune. Lo afferma l'economista Jean Paul Fitoussi, in un'intervista contenuta nel numero in uscita della rivista "leSfide - Non c’è futuro senza Memoria", edita dalla Fondazione Craxi. "La situazione attuale è molto instabile e difficilmente potrà durare ancora così a lungo, senza contare che non conosciamo il punto di ricaduta. Guardiamo quello che sta succedendo con la pandemia. Abbiamo parlato del Next Generation Eu ma, realmente, cosa abbiamo fatto in comune per combattere il Covid-19? Ogni Paese va per conto suo, con le sue regole e le sue misure. A tratti, sembra esserci finanche un passo in dietro, specie se guardiamo alle decisioni assunte sul tema delle frontiere, dove ogni Stato membro ha fatto quello che gli pare", ha spiegato Fitoussi, analizzando la risposta dell'Ue alla pandemia. "Non abbiamo un piano comune e non c’è la volontà di predisporlo. Per tutta risposta a questa necessità insistiamo nel gioco della concorrenza interna, provando a rubarci tra noi il personale piuttosto che le attrezzatture medico-sanitarie. La verità è che ogni volta che c’è una crisi la affrontiamo in modo tale da indebolirci ulteriormente, senza mai abbozzare una risposta comune, anche perché le istituzioni europee, così come sono combinate, sono del tutto incapaci di darne una", ha spiegato l'economista francese. (segue) (Res)