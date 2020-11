Ue: ministro Esteri tedesco Maas, accordo su Fondo ripresa passo enorme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica dell'Ue dalla crisi del coronavirus rappresenta “il compito immenso” che la Germania si è assunta con la presidenza di turno del Consiglio europeo. Oggi, “abbiamo compiuto un passo enorme per avvicinarci a tale obiettivo”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, che in questo modo ha commentato l'accordo raggiunto dalla presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Ue con il Parlamento europeo sul Fondo per la ripresa dell'Ue. Per Maas, si tratta di “una grande speranza economica per tutte le cittadine e tutti i cittadini nonché per le imprese dell’Europa”. Come presidente di turno del Consiglio dell'Ue, ha proseguito il ministro degli Esteri tedesco, la Germania ha sfruttato “tutte le possibilità per venire incontro alle richieste del Parlamento europeo”. (segue) (Geb)