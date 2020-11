Aerospazio: Profumo (Leonardo), inclusione del settore nei Pact for Skills è riconoscimento sulla sua strategicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inclusione del comparto Aerospace & Defence nel programma Pact for Skills è un riconoscimento del ruolo strategico che questi settori hanno a supporto del posizionamento dell'Europa a livello globale. Lo ha affermato Alessandro Profumo, presidente dell'Associazione europea delle industrie aerospaziali e della difesa (ASD Europe) e amministratore delegato di Leonardo, in occasione dell'evento di lancio dell'iniziativa Pact for Skills, nel quadro della Settimana delle competenze professionali 2020. "L'inclusione del comparto in questo programma riconosce il contributo delle persone che lavorano nei settori Aeronautico, Spazio, Difesa e Sicurezza alla competitività e al posizionamento internazionale dell'Europa a livello globale, e che riteniamo possa avere un ruolo importante nella ripresa economica dell'Ue", ha detto Profumo, come si legge in un comunicato stampa. Il presidente dell'ASD ha ulteriormente commentato le priorità che sono fondamentali per l'Associazione. Estendere gli sforzi "dalla singola nazione all’intera Unione Europea offre la possibilità unica di raggiungere l'obiettivo in modo efficace. La nostra ambizione è quella di garantire collettivamente un aggiornamento continuo e sostenibile delle competenze, con specifico riguardo all’uguaglianza e alla diversity, attraverso lo sviluppo delle persone che lavorano e lavoreranno in futuro sia nelle aziende sia nella loro supply chain. Intendiamo lavorare con la Commissione europea e gli Stati membri affinché questa iniziativa produca risultati concreti", ha concluso Profumo, che già a metà ottobre, poco dopo la nomina a presidente dell’associazione ASD Europe, si era impegnato in prima persona affinché la Commissione inserisse il comparto Aerospace & Defence nel programma europeo Pact for Skills. (segue) (Com)