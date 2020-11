Elezioni Usa: Pompeo, ci prepariamo a transizione verso seconda amministrazione Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda di un giornalista se il dipartimento di Stato si sta preparando ad impegnarsi con il team di transizione del presidente eletto Joe Biden, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha risposto: "Ci sarà una transizione graduale verso una seconda amministrazione Trump". Lo riporta il sito "Axios". La dichiarazione segnala come Pompeo sia al fianco del presidente Donald Trump e dei suoi alleati, sostenendo che le elezioni non sono finite e che Trump ha il diritto di intentare azioni legali. Quello che sta dicendo: "Siamo pronti. Il mondo sta guardando quello che sta succedendo qui. Conteremo tutti i voti. Quando il processo sarà completato, ci saranno elettori selezionati", ha detto Pompeo. "C'è un processo, la Costituzione lo stabilisce in modo molto chiaro. Il mondo dovrebbe avere la massima fiducia che la transizione necessaria per far sì che il dipartimento di Stato sia funzionale oggi, che abbia successo oggi e che abbia successo con il presidente che sarà in carica il 20 gennaio". "Sono molto fiducioso che faremo tutto il necessario per far sì che il governo, il governo degli Stati Uniti, continui a svolgere la sua funzione di sicurezza nazionale mentre andiamo avanti", ha aggiunto il segretario. Alla domanda di un giornalista se il rifiuto di Trump di cedere, da parte sua, mina l'impegno del dipartimento di Stato per elezioni libere ed eque in tutto il mondo, Pompeo ha risposto: "È una domanda ridicola e tu sei ridicolo per averla fatta". "Dobbiamo assicurarci che ogni voto non legale non venga contato", ha concluso Pompeo.(Nys)