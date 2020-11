Honduras: tormenta tropicale Eta, governo lancia allarme su situazione di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo essersi abbattuta sul Nicaragua, dove ha causato la morte di almeno 24 persone, la potente tormenta tropicale Eta ha raggiunto l'Honduras costringendo almeno 12 mila abitanti a trasferirsi in rifugi di fortuna. Lo fa sapere l'ambasciata del paese centroamericano in Italia, segnalando che "al suo arrivo in Honduras, il ciclone si è lentamente trasformato in una tormenta tropicale, ma ha continuato la sua opera devastatrice causando inondazioni fatali". Eta ha interessato direttamente 1,6 milioni di persone in tutto il paese e colpendo "la maggior parte dei 18 dipartimenti dell'Honduras, dove vivono circa 3,3 milioni di donne e bambini che attualmente non possono contare neanche sui servizi sanitari che sono stati interrotti a causa della situazione", aggravata dall'emergenza del nuovo coronavirus. Considerata la gravità della situazione, questo l’Honduras si è rivolto a tutta la comunità internazionale affinché fornisca assistenza economica ed umanitaria al paese. Per coloro che vogliano informazioni su come aiutare le persone colpite dalla tormenta tropicale Eta, possono rivolgersi all’Ambasciata di Honduras attraverso: Tel: +39 06 62287544 / +39 06 62287545. (segue) (Res)