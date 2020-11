Imprese: Tim, a fine settembre 30,2 milioni linee mobili complessive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero complessivo delle linee mobili di Tim si è attestato a 30,2 milioni a fine settembre, in leggera flessione per l’impatto della serrata sulle linee “machine to machine”, a sua volta legato all’andamento di altri settori industriali e in particolare quello automotive. Stando alla relazione finanziaria al 30 settembre 2020 approvata dal consiglio di amministrazione, sono sostanzialmente stabili le cosiddette linee “human calling”, ovvero i clienti attivi che utilizzano regolarmente il servizio. Nel fisso la migrazione della base clienti verso la banda ultralarga è stata favorita anche dalla maggiore disponibilità di linee nelle aree bianche, nelle quali Tim ha aperto diecimila nuovi cabinet allargando l’accesso alla fibra in modalità Fttx al 65 per cento delle aree bianche del paese con l’obiettivo di raggiungere complessivamente il 90 per cento delle famiglie italiane con linea fissa entro fine anno. Crescono poi del 72 per cento su base annuale le nuove attivazioni in fibra di Tim: in totale sono state attivate 320 mila nuove linee Ubb retail e wholesale, nonostante la bassa stagionalità. Il numero complessivo di linee ultrabroadband è pertanto salito a 8,2 milioni di unità con un incremento del 23 per cento su base annua. (Com)