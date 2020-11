Balcani: Processo di Berlino, riunione ministeriale prima del summit di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi in formato di videoconferenza una riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi dei Balcani occidentali. La riunione precede il vertice del Processo di Berlino che si terrà domani sotto l'organizzazione congiunta di Bulgaria e Macedonia del Nord e che vede in cima all'agenda la firma di una dichiarazione congiunta per un piano che prevede la realizzazione di un mercato comune regionale. Nella giornata di oggi è previsto anche lo svolgimento di un Forum dei Think tank e delle organizzazioni della società civile. Il vertice di domani sarà aperto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, dal commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi e dal segretario generale del Consiglio di cooperazione regionale (Rcc), Majlinda Bregu. La seduta plenaria sarà dedicata al tema "Nuove possibilità e sfide per il Processo di Berlino: mercato unico regionale e agenda verde per i Balcani occidentali". Alla seduta plenaria parleranno i capi delle delegazioni di Serbia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro come pure i rappresentanti di organizzazioni europee ed internazionali. (Seb)