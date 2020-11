Kosovo: Mustafa (Ldk), elezioni anticipate se non si trova accordo su nuovo capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i partiti politici del Kosovo non troveranno un accordo per la scelta del nuovo presidente della repubblica, allora si dovrà andare a elezioni anticipate. Lo ha dichiarato il leader del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sullo scenario che il posto di presidente venga scelto dal Partito democratico del Kosovo (Pdk). "Non lo so, non posso commentare questo oggi. La decisione deve essere presa all'interno dell'Ldk; non si tratta di una decisione individuale. Ma ancora non c'è una decisione nemmeno da parte del Pdk per proporre un candidato per il posto di presidente del Kosovo", ha affermato Mustafa. Sulla prospettiva dell'ingresso dello stesso Pdk nella coalizione di governo guidata dall'Ldk e dal premier Avdullah Hoti, Mustafa ha affermato che "non abbiamo discusso tale questione in quanto siamo alle prese con una situazione molto seria". "Il presidente del paese è a l'Aia", ha osservato il leader dell'Ldk in riferimento al capo dello Stato dimissionario Hashim Thaci accusato dal Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "Stesso discorso per due ex presidenti del parlamento e per il capo gruppo parlamentare del Movimento Vetevendosje, per cui dobbiamo impegnarci per tutelare la dignità del nostro Stato", ha dichiarato Mustafa. (segue) (Kop)