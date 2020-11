Atletica: M5s, grazie Raggi, scelta Roma per europei è importante per l'intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di Roma quale città che ospiterà gli europei di atletica nel 2024 rappresenta un messaggio di grandissima importanza per la Capitale e per l'intero Paese. Come ha detto la sindaca Virginia Raggi, si tratta un messaggio di grande fiducia, che fa onore a tutta l'Italia". Lo dicono in una nota gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione Cultura al Senato. "A Virginia Raggi e alla sua squadra, a tutti coloro che hanno reso possibile la vittoria della sfida di questa candidatura, ma soprattutto alla città di Roma, vanno i più sentiti complimenti. Sarà un grandissimo evento sportivo e una vetrina internazionale prestigiosissima per la città e per tutta l'Italia", concludono. (Com)