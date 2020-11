Germania: Berlino, alunno scuola elementare minaccia insegnante di decapitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alunno di una scuola elementare nel quartiere di Spandau a Berlino, un 11enne di religione musulmana ha minacciato la propria insegnante di decapitazione. È quanto riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”. La docente aveva informato i propri alunni dell'importanza dei prossimi colloqui tra insegnanti e genitori, sottolineando che “chi non partecipa o non collabora dovrà fare i conti con le conseguenze”. Rivolgendosi a tutta la classe, l'alunno ha minacciato la docente: “Se accade perché i miei genitori non sono venuti, ti farò fare la fine dell'insegnante di Parigi”. Il riferimento è a Samuel Paty, docente di storia e geografia recentemente decapitato da un jihadista presso Parigi per aver mostrato ai propri alunni caricature del profeta Maometto. In precedenza, l'11enne aveva di fatto difeso l'assassino di Paty, un 18enne russo di origine cecena. In particolare, il minore aveva affermato che “si può uccidere chi ha insultato il profeta” dell'Islam. (Geb)