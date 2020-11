Ue: presidente CoR, accordo su Qfp è fondamentale per sostenere cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea tra Parlamento europeo e Consiglio dell'Ue "è fondamentale per sostenere i cittadini e le imprese che sono in difficoltà a causa della seconda ondata di Covid-19 e i lockdown". Questo il commento del presidente del Comitato europeo delle Regioni, Apostolos Tzitzikostas. "Le regioni, le città e le piccole comunità sono pronte ad aiutare per garantire una solida pianificazione e un rapido sblocco degli investimenti", ha aggiunto. (Beb)