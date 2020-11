Atletica: Astorre (Pd), enfasi Raggi stona dopo il no alle Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arrivano a Roma i campionati europei del 2024: un'ottima notizia per la Capitale, che si rimette finalmente in moto dopo tutte le occasioni perse dal Campidoglio". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito all'assegnazione a Roma dell'edizione 2024 degli europei di atletica leggera da parte della European Athletics. "Il 2024 sarebbe stato l'anno delle olimpiadi, ma sappiamo come andò a finire quella storia. Forse giova ricordarlo a Raggi e Frongia, le loro parole enfatiche stonano con il corso degli eventi", conclude. (Com)