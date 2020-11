Imprese: Tim, al 30 settembre utile in aumento a 1,178 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile netto pari a 1,178 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 852 milioni registrati nello stesso periodo del 2019. Stando alla relazione finanziaria al 30 settembre 2020 approvata dal consiglio di amministrazione, il risultato beneficia anche del positivo effetto fiscale per le minori imposte di esercizi precedenti che si generano a seguito del ruling firmato il 3 agosto 2020 con l’Agenzia delle entrate per l’applicazione dell’agevolazione del “patent box” nelle dichiarazioni dei redditi e Irap di Tim relative agli esercizi 2015–2019 (294 milioni di euro). Sempre al 30 settembre, prosegue la nota, il personale del Gruppo Tim è pari a 52.480 unità di cui 42.827 in Italia, con una riduzione di 2.718 rispetto al 31 dicembre 2019. In lieve calo gli investimenti industriali, attestatisi a 2,006 miliardi di euro rispetto ai 2,276 registrati nei primi nove mesi dell’anno scorso. (Com)