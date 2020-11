G20: Amato, stabilire limiti nella raccolta dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo raccogliere informazioni generali che potrebbero essere utilizzati da chiunque nella nostra struttura pubblica. È necessario stabilire dei limiti oltre i quali non si può andare. Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato, intervenendo al seminario "Quanto Stato nell'economia post-Covid?", organizzato dalla Rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali in collaborazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in vista della presidenza italiana del G20. "Questo potrebbe essere una sorta di conciliazione tra le conseguenze del mondo digitale e i benefici che possono dare a tutti noi", ha detto Amato. (Frp)