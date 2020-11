Atletica: Raggi a Calenda, Europei possiamo permetterceli perché conti in ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi risponde al leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda sugli Europei di atletica del 2024, assegnati alla Capitale: "il ragionamento è semplice: oggi gli Europei di atletica del 2024 a Roma possiamo permetterceli perché noi abbiamo messo i conti in ordine e chiuso bilanci in attivo - scrive Raggi su Twitter in risposta a Calenda -. Quattro anni fa abbiamo trovato un buco miliardario nelle casse del Comune", conclude la sindaca. (Rer)