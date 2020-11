Cultura: Pd, deve essere al centro della rinascita del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi, in via telematica, una riunione di lavoro con gli assessori delle città capoluogo e i delegati alla cultura del Partito democratico, con il coordinatore dell'iniziativa politica e responsabile Cultura della segreteria nazionale Nicola Oddati e il responsabile del dipartimento Cultura e spettacolo Davide Di Noi. E' quanto si legge in una nota. Nell'esprimere apprezzamento per il lavoro del ministro Dario Franceschini, sono stati posti al centro della discussione l'esigenza di dare vita ad uno Statuto dei lavoratori della cultura, la ridefinizione delle industrie culturali e creative e la necessità di nuovi incentivi ad un settore particolarmente colpito dalla pandemia. "Una buonissima notizia ci viene intanto dall'Unione europea, che ha incrementato del 53 per cento il programma 'Europa creativa' per il prossimo bilancio settennale. La cultura deve essere al centro della rinascita del Paese. Cogliamo perciò l'occasione per una vera riforma di sistema, perché davvero non dobbiamo lasciare indietro nessuno", ha concluso Oddati. (Com)