Imprese: Tim, al 30 settembre ricavi in calo a 11,657 miliardi di euro

- I ricavi totali del Gruppo Tim dei primi nove mesi del 2020 ammontano a 11,657 miliardi di euro, con un calo del 13,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Stando alla relazione finanziaria al 30 settembre 2020 approvata dal consiglio di amministrazione, la variazione non tiene conto dell’effetto negativo delle variazioni dei tassi di cambio (pari a 687 milioni di euro), le variazioni del perimetro di consolidamento (negative per 55 milioni) nonché le componenti non ricorrenti. Le rettifiche di ricavi non ricorrenti dei primi nove mesi del 2020, prosegue la nota, sono connesse alle iniziative commerciali di Tim a sostegno della clientela per il contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre i primi nove mesi del 2019 scontavano oneri non ricorrenti per 15 milioni di euro riferibili a rettifiche di ricavi di esercizi precedenti. Nel documento viene poi specificato che, qualora l’operazione per l’acquisizione di Noovle fosse stata completata il primo gennaio 2020, il Gruppo Tim avrebbe registrato ricavi maggiori per circa 14 milioni di euro. (Com)