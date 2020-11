Difesa: rafforzamento rapporti bilaterali e cooperazione nel settore al centro visita Guerini in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione nel settore della Difesa tra Italia e Qatar, ma anche un confronto sui principali dossier regionali come la crisi in Libia e l’andamento dei negoziati di pace intra-afghani ospitati dalla capitale qatariota Doha, sono al centro della missione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che ha preso il via oggi nel Paese del Golfo e che si concluderà domani. Tra gli incontri quello con il ministro di Stato per gli Affari della Difesa del Qatar, Khalid bin Mohamed al Attiyah, che ricopre anche l’incarico di vicepremier, in programma per oggi, e i colloqui con l’emiro Tamim bin Hamad al Thani, e il primo ministro e Ministro dell’Interno, Khalid bin Khalifa al Thani, previsti invece per domani. (segue) (Res)