Difesa: rafforzamento rapporti bilaterali e cooperazione nel settore al centro visita Guerini in Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa, al centro dei colloqui tra il ministro Guerini e l’omologo del Qatar, l’ulteriore rafforzamento della cooperazione nel settore difesa con “i programmi di formazione congiunta, la cooperazione militare e industriale, nella quale occupano un posto di rilievo le numerose Industrie italiane nel settore della Difesa, che sono impegnate in progetti ambiziosi e di altissimo valore tecnologico, l’articolato partenariato strategico bilaterale e i principali temi internazionali e regionali di reciproco interesse”. Secondo la nota del ministero della Difesa, l’incontro odierno offre inoltre un’ulteriore opportunità di valorizzazione della “forte relazione di collaborazione e amicizia” tra Italia e Qatar. Nel colloquio bilaterale tra Guerini e Al Attiyah anche i principali dossier regionali come la situazione in Libia, anche alla luce del Foro di dialogo politico in corso da ieri a Tunisi, e l’andamento dei negoziati di pace tra i talebani e il governo dell’Afghanistan ospitati dal Qatar e frutto dell’accordo tra gli Stati Uniti e il gruppo estremista firmati lo scorso 29 febbraio a Doha. (segue) (Res)