Difesa: rafforzamento rapporti bilaterali e cooperazione nel settore al centro visita Guerini in Qatar (3)

- Quello tra Guerini e Al Attiyah è il secondo incontro nel giro di pochi mesi e fa seguito a quello avvenuto lo scorso 18 settembre a La Spezia, presso lo stabilimento Fincantieri di Muggiano, in occasione del varo tecnico del primo pattugliatore “Offshore Patrol Vessel (Opv)” commissionato dal Qatar al gruppo cantieristico italiano. Il varo dello scorso 18 settembre rientra nella più ampia commessa di circa 4 miliardi, che prevede la fornitura al Qatar di sette navi di superficie di nuova generazione, di cui quattro corvette, una nave anfibia e due pattugliatori. Il contratto tra Qatar e Fincantieri è stato firmato nel 2016, nel quadro di un accordo Governo/Governo tra Italia e Qatar. Si tratta del più importante contratto acquisito da Fincantieri per conto di una marina estera e in generale, di uno dei più rilevanti contratti di export nel mercato delle navi di superficie a livello mondiale negli ultimi anni. (segue) (Res)