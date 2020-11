Difesa: rafforzamento rapporti bilaterali e cooperazione nel settore al centro visita Guerini in Qatar (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la giornata di domani, in base all’agenda, Guerini incontrerà l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani, e il premier e ministro dell’Interno, Khalid bin Khalifa al Thani. La visita del ministro della Difesa in Qatar giunge a poco più di un mese dal viaggio della viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni avvenuto a inizio ottobre. Anche in quell’occasione negli incontri tra la viceresponsabile della Farnesina, l’inviato speciale del ministro degli Esteri, Mutlaq bin Majed al Qahtany, e il Consigliere per la sicurezza nazionale dell’Emiro, Mohammed bin Ahmed al Masnad, sono stati discussi i temi quali la lotta al terrorismo e i negoziati attualmente in corso a Doha tra il governo di Kabul e i talebani, la Libia e altri dossier regionali. (segue) (Res)