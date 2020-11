Difesa: rafforzamento rapporti bilaterali e cooperazione nel settore al centro visita Guerini in Qatar (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Qatar vantano una stretta cooperazione strategica in vari settori dell'economia, dalle infrastrutture, all'energia e all'agroalimentare. I rapporti tra i due paesi sono stati particolarmente intensi in questi anni con visite reciproche delle leadership. La più importante è stata quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avvenuta lo scorso 21 gennaio, mentre nell’aprile del 2019 il Paese del Golfo aveva ospitato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In base a dati Istat il volume dell’interscambio nel 2019 si è attestato a 2,728 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,642 miliardi di euro del 2018, confermando un trend di crescita degli scambi commerciali. L’anno scorso l’Italia ha esportato verso il Qatar prodotti per un valore di 1, 385 miliardi di euro, mentre le importazioni si sono attestate a 1,343 miliardi di euro. I principali prodotti esportati sono merci legati al settore energetico e delle infrastrutture (tubi, condotte, profilati cavi e relativi accessori in acciaio) per un totale 395,3 milioni di euro seguiti da macchinari e apparecchiature pari 229 milioni di euro. Le importazioni italiane dal Qatar vedono una prevalenza dei prodotti energetici e minerari pari a 1,181 miliardi di euro seguiti da prodotti chimici con un volume di 104,08 milioni di euro. (Res)