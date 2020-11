Imprese: Tim, al 30 settembre Ebitda in calo a 5,118 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un Ebitda pari a 5,118 miliardi di euro, con un calo del 21,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Stando alla relazione finanziaria al 30 settembre 2020 approvata dal consiglio di amministrazione, l’Ebitda organico al netto della componente non ricorrente si attesta a 5,299 miliardi di euro con un’incidenza sui ricavi del 45,3 per cento. Nei primi nove mesi dell’anno, spiega la nota, il Gruppo ha registrato oneri non ricorrenti per complessivi 181 milioni di euro, di cui 89 ricollegabili all’emergenza sanitaria: in particolare, oltre agli impatti delle iniziative commerciali a sostegno della clientela, sono stati sostenuti costi operativi riferibili principalmente agli approvvigionamenti e agli accantonamenti ed oneri connessi alla gestione dei crediti derivanti dal deterioramento del quadro macroeconomico. I primi nove mesi del 2020 scontano altresì oneri non ricorrenti connessi principalmente a processi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale, accantonamenti per contenziosi, sanzioni di carattere regolatorio e potenziali passività ad essi correlate nonché oneri connessi ad accordi e allo sviluppo di progetti non ricorrenti. Per quanto riguarda l’Ebit, al 30 settembre si attesta a 1,627 miliardi di euro, mentre l’Ebit organico è pari a 1,808 miliardi con un’incidenza sui ricavi del 15,5 per cento. (Com)