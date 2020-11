Colombia: Duque riceve ex guerriglieri, avanti con reinserimento nel ripsetto delle leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha ricevuto negli uffici di governo a Bogotà una delegazione di ex guerriglieri, ribadendo la volontà di portare a conclusione il processo di pacificazione nel pieno rispetto delle leggi e della ricerca di giustizia per le vittime. Duque ha dichiarato che “il sostegno è pieno per coloro che non prenderanno più le armi e rispetteranno le leggi colombiane”. All'incontro, si legge in una nota, erano presenti nove ex combattenti, rappresentati di molti smobilitati della Forza ramata rivoluzionaria della Colombia (Farc), che si erano già recati a Bogotà per chiedere di avanzare su questo terreno. I delegati si sono riuniti con il presidente, con il Consigliere Presidenziale Emilio Archila e con il Direttore dell’Agenzia per il Reinserimento, Andrés Stapper. La discussione si è conclusa con l'accordo su alcuni criteri decisivi proprio sulla sicurezza dei territori e la gestione della distribuzione di terre, all’interno dal Sistema Nazionale di Reinserimento e implementazione integrale dell’Accordo. Il consigliere Archila ha sottolineato che l’impegno del Presidente per il reinserimento degli ex guerriglieri resta prioritario e la decisione di inserire la questione della distribuzione di terre, non compresa nell’agenda originaria, è stata assunta per fare un passo avanti di notevole valore. Inoltre si stanno verificando i tempi per garantire le abitazioni anche agli ex guerriglieri, grazie al programma del ministero dell’Edilizia Abitativa (Vivienda) e dell’Agenzia Nazionale. Il Presidente Duque “ha richiesto che venga accelerato il processo delle acquisizioni di questi spazi e l’impulso verso progetti produttivi”. (Mec)