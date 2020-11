Scuola: Rampelli (Fd'I), braccio di ferro su chiusura, intanto 105 mila contagi scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, afferma: "Siamo alle comiche. A settembre scorso - continua il parlamentare in una nota - i ministri del governo Conte sono riusciti a litigare per riaprire o meno la scuola, con l'evidente insuccesso della Dad che prevale sulle lezioni in presenza. Ora si riazzuffano per chiuderla di nuovo. I 105 mila contagi che partono dalle scuole sono 'figli' dell'incoscienza di Conte-Azzolina o di Franceschini-Speranza?". L'esponente di Fd'I, poi, prosegue: "Prima che il governo fosse costretto alla Didattica a distanza avevamo proposto un patto educativo con la scuola pubblica paritaria per distribuire gli studenti, l'utilizzo di spazi pubblici quali cinema, teatri e parrocchie, l'utilizzo di tensostrutture, sempre per garantire il distanziamento. Ma avevamo soprattutto chiesto l'alleggerimento dei traporti pubblici e l'utilizzo di pullman, taxi e car-sharing. Non è stato fatto niente. Nessuna programmazione, solo scelte improvvisate da cui dipende il nuovo picco dei contagi. Questo governo - conclude Rampelli - dovrebbe ammettere il proprio fallimento prima di un nuovo confinamento nazionale e togliersi di mezzo per non lasciar sprofondare l'Italia nella povertà". (Com)