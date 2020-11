Imprese: Tim, al 30 settembre indebitamento netto scende a 25,469 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2020 l’indebitamento finanziario netto rettificato del Gruppo Tim ammonta a 25,469 miliardi di euro, con una riduzione di 2,199 miliardi rispetto al 31 dicembre 2019. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, al decremento hanno contribuito la solida generazione di cassa operativa, ottenuta anche con ottimizzazione del capitale circolante, che ha garantito il pagamento di dividendi su azioni ordinarie e risparmio di Tim per complessivi 316 milioni di euro; il pagamento della rata afferente alla licenza 5G (110 milioni di euro); e gli effetti dell’operazione Inwit. In particolare, prosegue la nota, con riferimento a Inwit si evidenziano il deconsolidamento del debito della società (643 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019) che ha ampiamente compensato il sorgere del nuovo debito per locazioni finanziarie verso Inwit, ora società a controllo congiunto (368 milioni di euro) a fronte della contestuale chiusura di contratti di locazione finanziaria verso Vodafone (214 milioni di euro), l’incasso dei dividendi (256 milioni di euro, di cui 214 milioni di euro di dividendo straordinario) e la cessione del 4,3 per cento della partecipazione (400 milioni di euro. Il flusso di cassa della gestione operativa, prosegue la nota, è positivo per 2,374 miliardi di euro. (Com)