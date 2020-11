Milano: Pizzul (Pd), lanciarazzi a Niguarda segnale inquietante, solidarietà a personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A pochi giorni dal murales vandalizzato c'è un altro sconcertante segnale di risentimento nei confronti del mondo sanitario. Medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero hanno la piena solidarietà del gruppo regionale del Partito Democratico. Gli eroi di marzo non sono meno eroi oggi, impegnati in prima fila contro il virus con professionalità e abnegazione, a prezzo di grandi sacrifici personali. La tensione sociale si sta pericolosamente alzando e deve essere impegno di tutti riportare alla ragionevolezza e isolare ed evitare ogni manifestazione di violenza. Non possiamo permetterci che medici e infermieri debbano sopportare anche il peso delle minacce e delle intimidazioni". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul dopo il rinvenimento di un lanciarazzi militare all'interno dell'ospedale di Niguarda. (Rem)