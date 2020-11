Imprese: Tim, al 30 settembre margine liquidità pari a 10,608 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2020 il margine di liquidità disponibile per il Gruppo Tim è pari a 10,608 miliardi di euro. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, tale margine consente una copertura delle passività finanziarie (correnti e non) di Gruppo in scadenza per i prossimi 30 mesi. La società, prosegue la nota, segnala inoltre che le cessioni di crediti commerciali pro soluto a società di factoring perfezionate nei primi nove mesi del 2020 hanno comportato un effetto positivo sull’indebitamento finanziario netto rettificato al 30 settembre 2020 pari a 1,585 miliardi di euro. (Com)