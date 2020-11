© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sentito Gino Strada. Il nome del fondatore di Emergency era stato proposto dal Movimento cinque stelle e dalle Sardine per la sanità in Calabria, dopo quanto emerso in seguito alla nomina di Giuseppe Zuccatelli a nuovo commissario regionale alla Sanità. (Rin)