Ambiente: De Priamo (Fd'I), Bioparco Roma di nuovo chiuso, preoccupati per suo futuro

- "Siamo molto preoccupati per il futuro del giardino zoologico di Roma, realtà molto apprezzata anche a livello internazionale che vive una grave crisi in relazione alla vicenda Covid". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. "A prescindere dalle vicende dai noi denunciate relative ad alcuni sprechi e inefficienze del Cda - aggiunge - riteniamo che il Bioparco sia un bene da tutelare anche per i criteri di sostenibilità che da anni lo caratterizzano. Occorrono ristori adeguati per garantire la tutela e il benessere degli animali e in ogni caso va garantita la apertura in sicurezza del parco".(Com)