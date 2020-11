Lombardia: De Corato, nuova caserma Caravggio sarà punto di riferimento per cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commenta l'approvazione in Giunta regionale dell'ipotesi di accordo di programma per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri nel Comune di Caravaggio (Bg), con competenza territoriale estesa ai Comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica. "Con questi finanziamenti - ha dichiarato l'assessore De Corato - Regione Lombardia dimostra ancora una volta particolare attenzione alla sicurezza ed ai bisogni dei lombardi. È fondamentale la presenza capillare delle Forze dell'ordine, in particolar modo dell'Arma dei Carabinieri sui territori, specialmente lontano dai grandi centri urbani e soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria". "Questa nuova caserma - ha concluso - sarà un importante punto di riferimento per la cittadinanza. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli uomini e le donne in divisa per il loro impegno quotidiano". (Com)