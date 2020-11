Aprilia: sorpreso con hashish e cocaina, arrestato 32enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Aprilia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 32enne del luogo poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e di 30 grammi di hashish nonchè di un bilancino e materiale per il confezionamento. L'arrestato, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di rito direttissimo che si terrà domani mattina. (Rer)