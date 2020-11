Ue: Michel, continueremo ad avanzare nella lotta contro il terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l'Unione europea continuerà ad avanzare per fare in modo che ci sia più sicurezza e per fare indietreggiare la minaccia terroristica. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante la conferenza stampa seguita al mini-vertice europeo che si è tenuto in videoconferenza sul tema del terrorismo. "In questi ultimi anni molte cose sono state iniziate" e "messe in atto", ha detto Michel, secondo il quale adesso è necessario capire in che modo "si possono ancora migliorare le cose". "Questo sarà il senso della riunione dei ministri dell'Interno che si terrà questo venerdì", ha continuato il presidente del Consiglio europeo. "Sarà l'occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento, sullo stato di implementazione di quello che è stato deciso", ha aggiunto Michel, spiegando che a dicembre verrà fatto nuovamente il punto tra capi di Stato e di governo per assicurarsi che "i progressi sono stati fatti".(Frp)