Turchia: ministro Giustizia, dopo fallito colpo di Stato rimossi a oggi 3.947 magistrati (2)

- Avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2016, il tentato golpe è stato condotto da una fazione all'interno delle forze armate turche, organizzatasi con il nome di “Consiglio di pace in patria”, che ha tentato con una serie di operazioni ad Ankara e Istanbul di occupare alcuni luoghi strategici e simbolici, tra cui il parlamento della Turchia. Secondo le autorità di Ankara il tentato golpe sarebbe stato organizzato dai seguaci del movimento Hizmet, fondato dal predicatore Fethullah Gulen, dal 1999 in esilio negli Stati Uniti ed ex alleato di Erdogan. Durante la notte del golpe molti edifici governativi, tra cui il parlamento turco e il palazzo presidenziale, sono stati bombardati. Dopo il fallito colpo di Stato le autorità turche hanno eseguito una serie arresti di massa, circa 40 mila, di cui 10 mila soldati, 2.745 giudici, 15 mila tra insegnanti e professori universitari. Secondo i dati del ministero della Giustizia turco, in questi quattro anni sono state condotte oltre 99 mila operazioni di polizia contro presunti golpisti, mentre 25 mila persone si trovano in carcere per reati legati al tentato colpo di Stato. A fine giugno di quest’anno un tribunale di Ankara ha emesso 121 condanne all’ergastolo in uno dei processi principali legati ai fatti del 2016. (Tua)