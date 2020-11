Roma: aprirà il 27 novembre il centro commerciale Maximo a Laurentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un grande orgoglio portare brillantemente a conclusione la realizzazione di questo complesso commerciale polifunzionale che indubbiamente rappresenta un' importante valorizzazione socio-economica del territorio in cui è insediato", dichiara in una nota l’amministratore delegato di Parsec 6, Giuseppe Colombo. La rivoluzione di Maximo, che rappresenta uno dei più grandi centri commerciali italiani, è nel concept di isola di intrattenimento, con negozi, servizi e svaghi. Oltre agli esercizi commerciali, Maximo ospita oltre 30 ristoranti, bar, caffetterie, wine-bar, 17 attività artigianali, street food di chioschi con tipicità, un cinema Uci Luxe con sette sale, per una capacità di 550 posti; un centro medico per esami e terapie, con servizi di primo soccorso, un Joy village con sale bowling, biliardi e spazi giochi per bambini con l’assistenza di operatori specializzati e con l’installazione in prima assoluta nazionale del gioco virtuale Hologate Arena; una clinica veterinaria con toilette per cani, e una palestra. Un parcheggio interrato su due piani di 100 mila metri quadrati, e il parcheggio pubblico di superficie, per un totale di circa 3.000 posti auto.(Com)