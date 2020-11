Ue: Gozi, accordo su Qfp e risorse proprie è passo storico per Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un passo storico per l'Europa. Così l'eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozi, ha commentato l'accordo raggiunto tra presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e il fondo per la ripresa. "Debito comune e nuove risorse proprie per uscire dalla crisi, solidarietà e trasformazione digitale ed ecologica. E' passata la nostra idea ambiziosa per un'Europa più giusta e democratica, con lo sguardo proiettato al benessere delle generazioni future", ha affermato. "Finalmente, grazie al lavoro del Parlamento europeo e all'impegno determinante di Renew Europe, l'Ue si dota di un piano solido e giusto. Oggi facciamo debito comune europeo, domani non lo ripagheranno gli Stati o i contribuenti, ma i giganti della finanza e del digitale, le multinazionali e chi inquina fuori dall'Ue, in Cina o in Brasile ad esempio, e poi vuole esportare i suoi prodotti nel mercato europeo. Ci dotiamo di un calendario chiaro per l'introduzione di nuove risorse fresche, per la giustizia fiscale e per la transizione ecologica", ha spiegato. "Noi saremo sempre presenti per assicurare che Commissione e Consiglio rispettino pienamente calendario e obiettivi. Oggi diamo all'Unione europea nuovi mezzi per le sue ambizioni e le sue responsabilità", ha concluso. (Beb)