Lombardia: Rozza (Pd), per le case popolari oltre alle ristrutturazioni servono assegnazioni

- "Per le case popolari oltre alle ristrutturazioni degli alloggi sfitti servono assegnazioni. Ad oggi ci sono 20 mila alloggi vuoti". La consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza replica così all'assessore alle politiche abitative Stefano Bolognini, che ha annunciato un nuovo stanziamento di risorse per il recupero degli alloggi sfitti di proprietà dell'Aler. "Le risorse stanziate per la ristrutturazione degli alloggi sfitti- afferma Rozza- sono insufficienti. Per una vera riqualificazione del patrimonio dell'Aler sarebbe necessario un ben più vasto piano di riqualificazione, che potrebbe sfruttare le risorse stanziate dal governo per l'efficentamento energetico. Solo così si potrebbero consegnare ai cittadini alloggi dignitosi, in quartieri vivibili. Ristrutturare certamente serve ma non basta. L'urgenza è quella di cambiare il regolamento per l'assegnazione degli alloggi, che di fatto ad oggi ne blocca la consegna. Ricordiamo a Bolognini che abbiamo 20 mila case vuote e le assegnazioni nel 2020 sono risibili, mentre le liste d'attesa continuano ad allungarsi". (Com)