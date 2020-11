Covid: Meloni, Fd'I raccoglie appello famiglie rimaste senza assistenza domiciliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dichiara che "colpisce al cuore la denuncia di Rita Basso, coraggiosa e instancabile mamma di Amina, 37enne romana costretta a letto praticamente da tutta la vita e privata dell'assistenza domiciliare alla quale sulla carta avrebbe diritto a causa dell'emergenza Covid. Non ci sono più infermieri disponibili", continua la parlamentare su Facebook, "e Rita è rimasta sola ad accudire giorno e notte sua figlia, che ha bisogno di essere assistita h24. Fratelli d'Italia raccoglie l'appello di Rita e delle tantissime famiglie che si trovano nella stessa situazione e chiedono alle istituzioni l'aiuto di cui hanno bisogno per permettere ai loro cari di continuare a vivere. La pandemia ha peggiorato le difficili condizioni di vita delle persone più fragili e dei familiari che se ne prendono cura ed è gravissimo - conclude la leader di Fd'I - che quest'emergenza nell'emergenza non importi a nessuno". (Rin)