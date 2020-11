Ue: Castaldo (M5s), accordo su bilancio e Fondo per la ripresa è buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul bilancio dell'Unione europea e il Fondo per la ripresa "è una buona notizia per i cittadini, le famiglie e le imprese". Questo il commento del vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s). "Per la prima volta nella storia europea il bilancio verrà finanziato tramite emissione di debito comune, con una condivisione del rischio tra gli Stati europei, e la raccolta di questi fondi serviranno a finanziare la ripartenza economica anche nel nostro Paese", ha aggiunto. "Grazie a una clausola, voluta dal governo (del premier Giuseppe) Conte e confermata durante i negoziati, questi fondi verranno anticipati ed erogati già nel 2021", ha continuato. Castaldo ha ringraziato "i negoziatori del Parlamento europeo e quelli del Consiglio per il lavoro svolto, sempre costruttivo, e la presidenza di turno tedesca aver aver modificato la proposta iniziale venendo incontro alle richieste più che legittime del Parlamento europeo di aumentare la dotazione per i programmi Horizon, Erasmus, InvestEu e la gestione delle frontiere". Castaldo ha sottolineato che "vengono stanziati inoltre 3,4 miliardi di euro in più rispetto alla prima bozza per la sanità". Questo, però, "non è l'accordo che sognavamo, ma è un buon accordo per l'Italia e l'Unione europea soprattutto perché contiene una chiara roadmap sulle risorse proprie, premessa essenziale per evitare un aumento dei contributi nazionali al bilancio europeo in piena crisi economica", ha concluso. (Beb)