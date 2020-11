Covid: Brusaferro, presto strumenti meno invasivi per tamponi su soggetti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dei tamponi sui bambini "è un tema delicato", ma "la diagnostica è in rapidissima evoluzione", con "la tecnologia e la scienza" che "stanno sviluppando e perfezionando sempre più metodi che hanno la capacità di identificare in maniera sicura i positivi, senza falsi positivi e falsi negativi, in maniera meno invasiva". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in audizione in commissione Affari sociali della Camera. "Come nel campo nei vaccini - ha aggiunto - nelle prossime settimane assisteremo a una disponibilità ulteriore di strumenti che renderanno più facile farli in popolazioni più fragili, o comunque dove la pratica" del tampone "può essere particolarmente fastidiosa".(Rin)