Decreto Ristori: Fornaro (Leu), bisogna coprire tutti i settori

- In questi giorni stanno arrivando sui conti correnti i ristori per le attività chiuse a causa delle misure restrittive per contrastare l'epidemia Covid 19: una velocità senza precedenti. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "L'obiettivo deve essere quello di non lasciare indietro nessuno, anche a causa della nota criticità della classificazione dei codici Ateco. Oltre ai settori direttamente colpiti dalle chiusure, ci sono, poi, delle ricadute negative sui fatturati dei soggetti che con quelle attività chiuse lavoravano abitualmente. Bisognerà trovare risorse e strumenti per aiutare tutti i soggetti economici che stanno soffrendo in questa crisi senza precedenti nella storia recente", aggiunge Fornaro. (Rin)