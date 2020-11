Spagna: Cs non appoggerà bilancio senza rettifica su spagnolo come lingua insegnamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo spagnolo vuole contare sull'appoggio del partito d'opposizione Ciudadanos (Cs) deve "rettificare" l'emendamento alla riforma del sistema educativo (legge Celaa, dal nome della ministra dell'Istruzione) che elimina lo spagnolo come lingua veicolare dell'insegnamento. Lo ha affermato oggi la presidente di Cs, Ines Arrimadas, nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che il primo ministro Pedro Sanchez, "deve scegliere tra la maggioranza di Frankenstein e Ciudadanos". In quest'ottica, inoltre, ha chiesto all'esecutivo di "non cedere al separatismo" e "di mettere per iscritto che non ci sarà un referendum di indipendenza in Catalogna". Arrimadas, tuttavia, ha spiegato che il suo partito non interromperà i colloqui con il governo sulla finanziaria e "terrà la mano tesa fino all'ultimo minuto prima della votazione" nel caso in cui l'esecutivo rettifichi. (segue) (Spm)