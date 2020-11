Spagna: Cs non appoggerà bilancio senza rettifica su spagnolo come lingua insegnamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora, la negoziazione del bilancio sta procedendo su percorsi paralleli, sia con i Cs che con Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ed altri gruppi che avevano sostenuto l'investitura di Pedro Sanchez. Le parole di Arrimadas, dunque, sembrano voler spingere il premier a scegliere una delle due strade con il principale alleato di coalizione, Unidas Podemos, tuttavia, decisamente più propensi a trattare con gli indipendentisti catalani. Arrimadas ha difeso la posizione di responsabilità tenuta negli ultimi mesi da Cs, in contrapposizione alla "inutile opposizione" del Partito popolare (Pp) e di Vox che "urlano molto, ma non ottengono nulla". Uno dei punti più contestati della riforma dell'istruzione è quello secondo il quale saranno le comunità autonome a decidere quale lingua utilizzare nel loro territorio, garantendo al tempo stesso l'insegnamento dello spagnolo. La riforma, tuttavia, non specifica, come questo insegnamento debba essere garantito se lo spagnolo perde il suo status di lingua veicolare. Il Pp, Vox, Ciudadanos e diverse associazioni catalane, baleari e valenciane temono che questa legge porterà alla scomparsa dello spagnolo (castigliano) nelle scuole delle loro regioni autonome. Malumori sono stati espressi anche da parte della comunità educativa, sindacati degli insegnanti e associazioni. (Spm)