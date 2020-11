Ue: Benifei (Pd), accordo su bilancio e Recovery è notizia importantissima per avviare ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una notizia importantissima. Così il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, commenta l'accordo sul bilancio dell'Unione europea e il Fondo per la ripresa trovato dai negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Ue. "Dopo mesi di complicato negoziato, Parlamento e Consiglio sbrogliano la complicata matassa del Quadro finanziario pluriennale, una notizia importantissima che permette di dare via al piano di ripresa da oltre 1.800 miliardi di euro, a un programma vincolante per le risorse proprie dell'Ue e a risorse fresche aggiuntive e riallocazioni per oltre 15 miliardi per programmi chiave, quali Eu4Health, Erasmus, InvestEU, Horizon ed Europa Creativa", ha affermato. "L'Europarlamento è riuscito a ribaltare l'accordo al ribasso sulle cifre del Qfp uscito dal Consiglio europeo di luglio. Grazie al lavoro del gruppo dei Socialisti e Democratici, siamo riusciti ad ottenere un maggior coinvolgimento del Parlamento europeo nella attuazione di Next Generation Eu. Inoltre, tutti i programmi europei dovranno essere allineati ad obiettivi trasversali come lo sviluppo sostenibile, il raggiungimento della parità di genere, la tutela della biodiversità", ha sottolineato. "L'accordo sulle risorse proprie, infine, apre la strada a un'Unione europea più indipendente, capace di reperire risorse autonomamente, senza dipendere sempre dai contributi nazionali", ha concluso. (Beb)