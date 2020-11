Covid: Tartaglione (FI), subito fondi Mes per sanità e categorie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la deputata di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, "oramai non c'è più tempo da perdere ed è evidente che il governo sta rincorrendo il virus. Dopo sette mesi", ha continuato la parlamentare a RaiNews24, "abbiamo di nuovo ospedali al collasso e servono medici ed infermieri. Forza Italia chiede che vengano utilizzati subito i fondi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) per l'emergenza sanitaria e tutte le altre risorse economiche per famiglie e categorie in difficoltà". L'esponente di FI ha, poi, avvertito: "Non basta il ristoro, servono risarcimenti integrali. Questa volta è vietato sbagliare, è in gioco la tenuta del Paese". (Rin)