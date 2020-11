Ue: von der Leyen, difendere nostro spazio di libertà assicurando sicurezza cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è una spazio assolutamente unico di libertà ma "possiamo difenderla solo proteggendola e assicurando la sicurezza dei suoi cittadini". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo durante la conferenza stampa seguita al mini-vertice in videoconferenza dedicato alla lotta contro il terrorismo. "Il 9 dicembre la Commissione presenterà un nuovo programma di lotta al terrorismo in Europa", ha detto la presidente sottolineando che "c'è ancora molto da fare". Secondo von der Leyen è necessario avanzare in tre settori: la prevenzione, la protezione delle frontiere esterne e la messa in atto di quanto deciso sul "piano operativo". "Abbiamo constatato a cosa porta la radicalizzazione. Bisogna agire alla radice del male. Prima di parlare di radicalizzazione bisogna pensare alla formazione, all'inclusione. La migliore arma contro il terrorismo è che i giovani abbiano una visione per il futuro e delle prospettive per il futuro. Questa è la ragione per la quale lanceremo un piano di azione europeo per l'integrazione e l'inclusione", ha spiegato von der Leyen.(Beb)