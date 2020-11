Gattegna: Carfagna (FI), cordoglio per la sua scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, si unisce "al cordoglio della comunità ebraica italiana per la scomparsa dell’avvocato Renzo Gattegna che per dieci lunghi anni ha retto la sua più importante istituzione, l’Unione delle comunità ebraiche. Rivolgo - continua la parlamentare in una nota - il mio pensiero più affettuoso alla sua famiglia. La rettitudine, l’equilibrio, la cultura di Renzo Gattegna resteranno un esempio per tutti noi". (Com)